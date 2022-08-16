منظمو الأدوية البريطانيون: التصريح بإصدار محدث من لقاح كورونا لشركة موديرنا

أصبح منظمو الأدوية البريطانيون أول من يصرح بإصدار محدث من لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بشركة موديرنا،والذي يتضمن الحماية من متحور أوميكرون، والذي قالت الحكومة إنه سيتم تقديمه للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر بدءًا من الخريف.

و وفقًا لموقع " ذا صن"، قالت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية إنها أعطت الضوء الأخضر لتركيبة لقاح "ثنائي التكافؤ" من شركة موديرنا، والذي سيتم استخدامه كحقنة معززة للبالغين.

وستستهدف جرعة اللقاح المعزز كلاً من فيروس كورونا الأصلي ومتحور "Omicron BA.1" الذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر الماضي، وقال المنظمون البريطانيون إن الآثار الجانبية كانت مماثلة لتلك التي شوهدت في الجرعة المعززة الأصلية لموديرنا وكانت عادةً "خفيفة وذاتية الشفاء".

وقال الدكتور جون راين، رئيس منظمة الرعاية الصحية والأدوية في بريطانيا، "ما يعطينا هذا اللقاح المركب هو أداة دقيقة في مستودع الأسلحة لدينا للمساعدة في حمايتنا من هذا المرض مع استمرار تطور الفيروس".

- الجرعة الجديدة ستكون جزء من برنامج تعزيز البلاد ضد كورونا

و قال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي إن الجرعة الجديدة ستكون جزءًا من برنامج تعزيز البلاد الذي يبدأ في سبتمبر، بناءً على نصيحة خبراء اللقاحات في الحكومة، كما أن هذا اللقاح الآمن والفعال سوف يوسع المناعة ويحسن الحماية ضد بعض المتغيرات بينما نتعلم كيف نتعايش مع هذا الفيروس".

ويتم استخدام مثل هذا النهج - الذي يجمع بين الحماية من عدة سلالات من نفس المرض - مع لقاحات الإنفلونزا، والتي يتم تعديلها كل عام اعتمادًا على المتغيرات المنتشرة ويمكن أن تحمي من أربع سلالات من الإنفلونزا.

- الغذاء والدواء الأمريكية: إنها لم تعد تفكر في السماح بجرعة معززة ثانية لكورونا لجميع البالغين

و في الشهر الماضي ، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها لم تعد تفكر في السماح بجرعة معززة ثانية لفيروس كورونا المستجد لجميع البالغين، ولكنها ستركز بدلاً من ذلك على اللقاحات المحسنة لفصل الخريف والتي تستهدف أحدث المتغيرات الفيروسية.

و تقوم كل من شركتي موديرنا وفايزر حاليًا بتخمير إصدارات محدثة من لقاحهما لتشمل متحور BA.5 بالإضافة إلى فيروس كورونا الأصلي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن أحدث موجة عالمية من " كوفيد- 19" كانت مدفوعة بالمتغير BA.5 ، الذي يمثل حوالي 70% من عينات الفيروسات التي تمت مشاركتها مع أكبر قاعدة بيانات عامة للفيروسات في العالم، يعتبر BA.5 أكثر عدوى من الإصدار الأصلي من متحو أوميكرون ولديه بعض الاختلافات الجينية التي قد لا تعالجها اللقاحات السابقة.