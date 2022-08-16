بمشاركة خبير أمريكي.. «علوم طنطا» تنظم ندوة «رحلتي لرؤية الإلكترون»

نظمت كلية العلوم بجامعة طنطا ندوة علمية بعنوان “رحلتي لرؤية الإلكترون”، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في الندوة الكبري الدكتور محمد ثروت أستاذ الفيزياء وعلوم البصريات بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم أن الندوة ناقشت الأسس التي يجب أن يتخذها الطلاب والخريجين لاستكمال دراستهم بالخارج، وكيفية تنفيذهم للمشروعات داخل مصر وخارجها، مؤكدا حرص الكلية على تنظيم الندوات العلمية وورش العمل بمشاركة علماء وباحثين من العديد من الجامعات الأجنبية.

وتناول الدكتور محمد ثروت خلال الندوة، كيفية رصد الإلكترون، والفرق بين الفيمتو ثانية و الاتو ثانية مشيرا الى انتهائه من مشروع بحثي يسعى إلى تطوير كاميرا الميكروسكوب لتصبح أسرع 1000 مرة من ذي قبل، كما تمكن من تطوير جهاز ليزر ينتج نبضات ضوئية تتحكم في المواد العازلة مثل الزجاج ويجعلها موصلة للكهرباء،

عقدت الندوة تحت إشراف الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد لبيب سالم رائد الجمعية العلمية، بتنسيق وإعداد الدكتور محمد الشهاوي مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، والطالب عبدالله السيسي رئيس الجمعية العلمية، والطالبة ندى عفيفي منسق عام الندوة، بمشاركة لفيف من الطلاب والخريجين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ثروت قد حصل على الدكتوراة من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمية من جامعة ميونيخ بألمانيا عام 2013، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات أهمها زمالة معهد ماكس بلانك عام 2009، وجائزة مؤسسة جوردون وبيتي مورعام 2018، وجائزة الباحثين الشباب 2019، وجائزة منظمة كيك البحثية للعلوم والهندسة 2019.