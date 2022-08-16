الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تاجرى «آيس وحشيش» فى عين شمس

حبس
حبس
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 9 كيلو من مخدرى الحشيش والآيس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام اللواءين محمد عبدالله مدير مباحث المديرية، وعلاء بشندي، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

نيابة عين شمس الجزئية تاجر مخدرات التحقيق مخدر الحشيش

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