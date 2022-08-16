السجن 3 سنوات لعامل يصور السيدات فى حمام مطعم بالساحل الشمالى

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، بالسجن مع الشغل 3 سنوات للمتهم "ع.م.ع" عامل بمطاعم عالمية فرع الساحل الشمالي، لاتهامه بالتحرش بالمجني عليها "ن.م.أ".

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار مصطفى قايد محمود، وسكرتير المحكمة محمود بلال

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1086 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العلمين، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من المجني عليها "ن.م.ا" ربة منزل تفيد فيه بقيام المتهم بتصويرها داخل دورة المياه بمحل عمله.

- نتائج تحريات المباحث

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، بأنه حال تواجد المجني عليها " ن.م.أ" ربة منزل مقيمة القاهرة بتواجدها بالمحل المذكور، أبصرت المتهم "ع.م.ع" عامل نظافة تظاهر قيامه بتنظيف دورة المياه، وحال تواجدها أمام المرآة أعلى حوض الاغتسال أبصرت وجود انعكاس ينبعث من داخل غرفة دورة المياه المتواجدة خلفها وفوجئت بالهاتف المحمول وكاميرا التسجيل خاصته مشغلة على وضعية الفيديو، وتصويرها دون رضاها فاستغاثت بإحدى السيدات، وتبين أن الهاتف ملك المتهم.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المتهم ارتكب الواقعة بقصد التحرش بالسيدات من مرتادي محل عمله، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصوير أجزاء من أجسادهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات مطروح، التي أصدرت حكمها على المتهم.