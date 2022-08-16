غرق طالب أثناء الاستحمام في النيل بكفر الشيخ

لقى طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه غرقا، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه بفرع رشيد بنهر النيل، بمنطقة الكشلة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في المرحلة الثانوية في نهر النيل بمنطقة الكشلة أثناء قيامه بالاستحمام ولم يجيد السباحة، ليلقي مصرعه غرقًا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة الصيادين من أبناء دسوق من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى دسوق العام.

وبسؤال والد الطالب موظف بشركة الغاز، أكد أن نجله "ف"، عمره 18عامًا، كان يقوم بالاستحمام بنهر النيل وأنه غرق نتيجة عدم إجادته للسباحة وأنه لا يشتبه في وفاة نجله ولا يتهم أحدًا، فيما قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطالب ليؤكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق.

و تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3003 لسنة 2022 إداري بندر دسوق، فيما جاري العرض علي جهات التحقيق التي أمرت بدفن جثمان الطالب بمعرفة أهليته.