نشوب حريق بمصنع منظفات فى الدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في مصنع منظفات على طريق ميت غمر- ميت ناجي.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع منظفات على طريق ميت غمر- ميت ناجى.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث فى محاولة للسيطرة عليه قبل أن يمتد للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه بالفعل دون خسائر فى الأرواح، ومع خسائر مادية جار حصرها.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.