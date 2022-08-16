الثلاثاء 16 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

100 ألف جنيه غرامة لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بالشرقية

المواد المخدرة
المواد المخدرة
ads

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة، وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، وتامر عبد العظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم «محمد.ال.ج» عامل مقيم دائرة أبوكبير، لمحكمة الجنايات؛ لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.

مركز شرطة أبوكبير الشرقية السجن عامل مصادرة المخدر المضبوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يحقق فى حادث مقتل جندى بنيران صديقة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة وغزة

التضخم فى إسرائيل يحقق رقما غير مسبوق منذ 14 عاما