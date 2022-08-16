100 ألف جنيه غرامة لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة، وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، وتامر عبد العظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم «محمد.ال.ج» عامل مقيم دائرة أبوكبير، لمحكمة الجنايات؛ لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.