لأول مرة.. النجاح في تغيير أنواع الدم من النوع B الأكثر ندرة إلى النوع O

العالم أجمع في أمس الحاجة إلى زراعة الأعضاء خاصة “زراعة الكلي” بالنسبة لأولئك الذين يواجهون انتظارًا طويلاً للحصول على كلى متبرع بها، لذا عكف علماء بريطانيون على العمل لاختراق "يغير قواعد اللعبة" قد يعني توفر المزيد من الأعضاء.

وفقًال لتقرير تم نشره بموقع “الديلي ميل ” أعلن علماء بريطانيون أنهم نجحوا للمرة الأولى في تغيير أنواع الدم لثلاثة كلى بشرية من متبرعين من النوع B الأكثر ندرة إلى النوع O، وهو النوع الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة.

إذا تمت ترجمة التكنولوجيا بنجاح من المختبر إلى الممارسة السريرية، فقد يساعد ذلك في إنقاذ آلاف الأرواح.

الكلى هي العضو الأكثر شيوعًا في الزراعة في الوقت الحالي، ينتظر الناس في المتوسط ​​من سنتين إلى ثلاث سنوات لإجراء هذا النوع من الزرع، ويتحملون غسيل الكلى المنتظم واحتمال الإصابة بالمرض بشكل تدريجي أثناء انتظارهم.

يجب مطابقة الكلى المتبرع بها من الأشخاص الذين ماتوا مع متلقين من نفس فصيلة دم المتبرع لذلك ، فإن المرضى الذين يعانون من أنواع دم نادرة ينتظرون وقتًا أطول بكثير من أولئك الذين لديهم أنواع أكثر شيوعًا ، وفقًا لـ NHS Blood and Transplant.

وصف مايك نيكلسون، أستاذ جراحة زرع الأعضاء في جامعة كامبريدج، الذي قاد البحث الجديد المنشور في المجلة البريطانية للجراحة ، الحاجة إلى أن تكون الكلى `` متوافقة مع فصيلة الدم '' بأنها `` واحدة من أكبر القيود المفروضة على من يمكن زرع الكلى المتبرع بها إلى".

يمتلك الأشخاص المصابون بالنوع A أو B أو AB مستضدات - بروتينات تحفز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة - على خلاياهم. ينتج جسمك بشكل طبيعي أجسامًا مضادة لمضادات فصيلة الدم التي لا تمتلكها. ومع ذلك ، لا تحتوي خلايا الدم من النوع O على مستضدات ، مما يعني أنه يمكن استخدامها كنوع "متبرع عالمي" لتلك من أي فصيلة دم.

أنواع الدم مهمة في التبرع بالأعضاء إذا تم إعطاء شخص من النوع A كلية من شخص يحمل فصيلة دم B ، على سبيل المثال، فإن المستضدات الموجودة في خلايا المستلم ستهاجم العضو المتبرع به وتتلفه.

بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأعضاء، يمكن للتقنية الجديدة أيضًا تحسين طول عمر الأعضاء المزروعة، حيث إن عمليات الزرع غير المتوافقة مع فصيلة الدم معرضة لخطر الرفض والفشل ، وفقًا للدكتور عدنان شريف ، استشاري أمراض الكلى في مستشفى الملكة إليزابيث في القاهرة.

حقق فريق المملكة المتحدة إنجازاته عن طريق إزالة مستضدات B من بطانة الأوعية الدموية في كليتي المتبرع باستخدام إنزيم من بكتيريا Bacteroides fragilis، توجد عادة في الأمعاء البشرية ، والتي تعمل بمثابة "مقص'' جزيئي.

في المختبر، قاموا بضخ دم يحتوي على إنزيم مشتق من البكتيريا عبر الكلى باستخدام مضخة صناعية تحاكي عمل القلب ، وأخذوا سلسلة من عينات الأوعية الدموية أثناء العلاج وبعده. ثم نظروا إلى العينات تحت المجهر وقارنوها بعينات من الكلى التي لم يتم علاجها.

ما وجدوه كان خسارة شبه كاملة لمستضدات فصيلة الدم في أنسجة الكلى المعالجة. قال الدكتور أيسلينج مكماهون ، المدير التنفيذي للأبحاث في Kidney Research UK ، الذي مول الدراسة: "إذا تمت ترجمته إلى ممارسة إكلينيكية ، فقد يغير الطريقة التي يتم بها تخصيص أعضاء الزرع ، مما يجعل العملية في النهاية أكثر إنصافًا".

على وجه الخصوص ، يمكن أن يحسن بشكل كبير توافر الكلى المتبرع بها لمجموعات الأقليات العرقية ، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بدم أكثر ندرة من فصيلة ب.

يوضح الدكتور شريف: "فصيلة دمك تتحدد جزئيًا حسب عرقك". الأشخاص من الأقليات العرقية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يعرضهم أكثر لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

"نتيجة هذين الأمرين هي أن حوالي 33 في المائة من الأشخاص الذين ينتظرون كلية هم من مجموعات الأقليات العرقية ، وهي نسبة أعلى بكثير مما يمثلونه في عموم السكان."

يحتاج الباحثون الآن إلى معرفة كيف ستتفاعل الأعضاء المتغيرة حديثًا من النوع O عند زرعها في البشر. إذا نجحت هذه التقنية ، فمن المأمول أن تستخدم أيضًا لتغيير أنواع الدم في الأعضاء الأخرى المستخدمة في الزراعة ، بما في ذلك القلب ، وفقًا للدكتور شريف.

قال جيريمي كرين، استشاري زراعة الأعضاء وجراح الأوعية الدموية في إمبريال كوليدج لندن، لـ Good Health: `` هذا مجال بحث ممتاز. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذه التقنية الجديدة قد تغير فصيلة الدم ، إلا أنها لا تؤثر على نوع الأنسجة ، وهو أمر مهم بنفس القدر عندما نفكر في الأعضاء التي يجب أن تذهب إلى المرضى المتوافقين في قائمة الانتظار.