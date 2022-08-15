الثلاثاء 16 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الأوسطى بالشروق

ارشيفية
ارشيفية
ads

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الأوسطى بالشروق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كانت تلقت غرفة عمليات المرور أخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الأوسطي  بمدخل  الشروق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص  تبين اصطدام سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى  الشروق العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الإدارة العامة للمرور حادث اثار سيارتين الشروق 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس