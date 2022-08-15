رفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الأوسطى بالشروق

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الأوسطى بالشروق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كانت تلقت غرفة عمليات المرور أخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الأوسطي بمدخل الشروق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى الشروق العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.