الإثنين 15 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التصريح بدفن عامل محارة سقط من أعلي عقار بالشرقية

عامل محارة
عامل محارة
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لقي عامل محارة مصرعه مساء اليوم الإثنين، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر سقوطه من علو خلال عمله بأحد العقارات تحت الإنشاء.

وتلقت أجهزة الأمن بالشرقية بلاغًا من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" إ ح " 42 عاما مقيم بندر بلبيس جثة هامدة.

وباجراء التحريات الأولية أثناء قيام المتوفى بأعمال المحارة بمبنى بالمجاورة 52 دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، اختل توازنه وسقط جثة هامدة.

وبالعرض على النيابة العامة بالعاشر من رمضان، صرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.

مدينة العاشر من رمضان الشرقية عامل مستشفى امن الشرقية

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