تونس: إحباط 46 محاولة هجرة غير شرعية ووقف 657 مهاجرًا خلال أيام

أعلنت قوات الأمن التونسية، الاثنين، إحباط 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرًا خلال نهاية الأسبوع وإنقاذ وتوقيف 657 شخصًا شاركوا فيها بينهم عشرات التونسيين.

قال الحرس الوطني، في بيان اليوم إن وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت ليل الأحد من "إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازا".

وأوضح متحدث الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في البيان، أن المهاجرين هم 102 يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و54 تونسيًا.

كما كشف الحرس الوطني عن إحباط 11 محاولة هجرة أخرى ليل السبت الأحد في وسط البلاد وجنوبها أنقذ وأوقف خلالها 219 مهاجرا يحمل 113 منهم جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

كما أحبط الحرس 23 محاولة هجرة بحرا ليل الجمعة السبت أوقف خلالها 225 مهاجرا نحو نصفهم من التونسيين والبقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري وكالة فرانس برس، الإثنين، أن وحدة عسكرية بحرية قامت الأحد بـ "إجلاء 42 مصريا" صعدوا على ظهر جرار بحري مكلف باسناد مصطبة بترولية قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد.

وأضاف زكري أن المهاجرين المصريين أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الجمعة السبت.

وأوردت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قوات الأمن أحبطت ليل الجمعة السبت محاولة هجرة من سواحل مدينة الحمامات شمال شرق البلاد.