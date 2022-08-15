الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

تونس: إحباط 46 محاولة هجرة غير شرعية ووقف 657 مهاجرًا خلال أيام

قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية
ads

أعلنت قوات الأمن التونسية، الاثنين، إحباط 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرًا خلال نهاية الأسبوع وإنقاذ وتوقيف 657 شخصًا شاركوا فيها بينهم عشرات التونسيين.

قال الحرس الوطني، في بيان اليوم إن وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت ليل الأحد من "إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازا".

وأوضح متحدث الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في البيان، أن المهاجرين هم 102 يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و54 تونسيًا.

كما كشف الحرس الوطني عن إحباط 11 محاولة هجرة أخرى ليل السبت الأحد في وسط البلاد وجنوبها أنقذ وأوقف خلالها 219 مهاجرا يحمل 113 منهم جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

كما أحبط الحرس 23 محاولة هجرة بحرا ليل الجمعة السبت أوقف خلالها 225 مهاجرا نحو نصفهم من التونسيين والبقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري وكالة فرانس برس، الإثنين، أن وحدة عسكرية بحرية قامت الأحد بـ "إجلاء 42 مصريا" صعدوا على ظهر جرار بحري مكلف باسناد مصطبة بترولية قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد.

وأضاف زكري أن المهاجرين المصريين أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الجمعة السبت.

وأوردت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قوات الأمن أحبطت ليل الجمعة السبت محاولة هجرة من سواحل مدينة الحمامات شمال شرق البلاد.

قوات الأمن التونسية التونسيين والمصريين حسام الدين الجبابلي دول أفريقيا السواحل الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

خاص| وزير التموين يُصدر حزمة قرارات قبل بدء تطبيق الدعم الرئاسي

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس