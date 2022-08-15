الإعدام والمؤبد لمتهمين قتلا شابًا فى القليوبية

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، متهمًا بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهم آخر، وبرأت الثالث بتهمة قتل شاب بمنطقة بطا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 22178 لسنة 2021 جنايات مركز بنها عن أن المتهمين قتلوا وآخر مجهول المجنى عليه «أ .س »، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام أو الخلاص منه، على إثر خلافات سابقة نشبت بينهم وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم"، وتوجھوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأدوات حوزتهم، فاستقرت برأسه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا وآخر مجهول في قتل المجنى عليه "ا. ج. ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام والخلاص منه وعلى إثر خلافات سابقة نشبت بينهم، وأعدوا لذلك العرض أدوات شوم وتوجھوا إليه، حيث أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأدوات حوزتهم، فاستقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعافي المجني عليه سالف الذكر بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتحدت نواياهم بالسوء على النيل من المجنى عليهما وحرض على قتلهما ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا أدوات "شوم" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها وحيازتها مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو العرفية.