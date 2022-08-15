أجهزة وزارة الداخلية: ضبط 1621 قضية تموينية متنوعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط 1621 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1621 قضية تموينية متنوعة من بينهم 434 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت 82٫650 طن دقيق أبيض ومكرونة وسكر وأرز وأسمدة و18000 قطعة بيض مائدة و1800 عبوة سجائر، وكذا 751 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 28 قضية دقيق مدعم تصرف وتجميع و82 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و46 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق و4 قضايا توقف عن الإنتاج و586 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 11،850 طن دقيق بلدى مدعم و1355 بطاقة ذكية وماكينة وكذا ضبط 37 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2٫163 طن سكر تموينى مدعم و10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و739 عبوة سلع تموينية و139250 لتر مواد بترولية و8944 أسطوانة بوتاجاز حيث بلغ إجمالى المضبوطات 132٫063 طن و1800 عبوة سجائر و739 عبوة سلع تموينية و18000 قطعة بيض مائدة و1355 بطاقة تموينية وماكينة و139250 لتر مواد بترولية و8944 أسطوانة بوتاجاز.