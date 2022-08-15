إحباط تهريب 45 كيلو مخدر «القات» الهندى عبر مطار القاهرة الدول

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، الأحد، محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر.

كانت قد وردت معلومات بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوالص شحن رقم cp003731052kE بوزن 9.785 ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003939035kE بوزن 7.195 كيلو جرام ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003731070kE بوزن 28.620 كيلو جرام ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم فتح الطرود فتبين وجود أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت بأن الأعشاب هى لمخدر القات.

تم تحرير 3 محاضر ضبط أرقام 21 و22 و23 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.