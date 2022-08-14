الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

حزب حماة الوطن يتقدم بخالص التعازى فى ضحايا حادث كنيسة إمبابة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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تقدم حزب حماة الوطن بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحريق الذي وقع بكنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وثمن الحزب جهود الدولة المخلصة وسرعة تدخلها لتقليل الآثار الناجمة عن الحادث، بإخماد النيران وإنقاذ المواطنين.

كان حريق قد اندلع صباح اليوم الأحد في كنيسة «أبوسيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وفاة 41 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها. 

وقال، عبر صفحته على «فيسبوك» إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين».

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

 

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