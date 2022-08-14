الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محطة تل أبيب

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية

جادي إيزنكوت
جادي إيزنكوت
ads

أعلن جادي إيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، دخوله للحياة السياسية، قبل شهرين ونصف، من انتخابات الكنيست.

وأكد إيزنكوت انضمامه إلى التحالف الذي شكله بيني جانتس وزير الجيش، وجدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأعلن جانتس وساعر تشكيل تحالف «المعسكر الرسمي»، خلال شهر يوليو الماضي، تمهيدًا لانتخابات الكنيست المقبلة.

ويشارك جانتس وساعر في الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب، الذي جرى تشكيله العام الماضي من أجل الإطاحة ببنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود.

وتهدف التحالفات الانتخابية في إسرائيل إلى منع عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة، من بوابة الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.

وستكون انتخابات الكنيست المقبلة هي خامس انتخابات في إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف.

إسرائيل رئيس الأركان الإسرائيلي إيزنكوت الليكود نتنياهو

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

الصور الأولى لموقع حريق حضانة بكنيسة «أبوسيفين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة