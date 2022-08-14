انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية

أعلن جادي إيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، دخوله للحياة السياسية، قبل شهرين ونصف، من انتخابات الكنيست.

وأكد إيزنكوت انضمامه إلى التحالف الذي شكله بيني جانتس وزير الجيش، وجدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأعلن جانتس وساعر تشكيل تحالف «المعسكر الرسمي»، خلال شهر يوليو الماضي، تمهيدًا لانتخابات الكنيست المقبلة.

ويشارك جانتس وساعر في الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب، الذي جرى تشكيله العام الماضي من أجل الإطاحة ببنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود.

وتهدف التحالفات الانتخابية في إسرائيل إلى منع عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة، من بوابة الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.

وستكون انتخابات الكنيست المقبلة هي خامس انتخابات في إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف.