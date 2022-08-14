الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة شخصين فى حادث انقلاب «توك توك» بالغربية

انقلاب «توك توك»
انقلاب «توك توك»
ads

أصيب شخصان بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك، في شارع الجيش بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الجيش، أمام قسم مرور زفتي، بوقوع حادث تصادم، وانقلاب مركبة توك توك كان يستقلها شخصان، وذلك بسبب السرعة الزائدة؛ لسائق التوك توك.

مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير امن الغربيه انقلاب توك توك شارع الجيش الإجراءات القانونية آثار الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

الصور الأولى لموقع حريق حضانة بكنيسة «أبوسيفين»

متحدث «الكنيسة»: نبحث أسباب حريق كنيسة «أبوسيفين»

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق كنيسة «أبوسيفين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة