إصابة شخصين فى حادث انقلاب «توك توك» بالغربية

أصيب شخصان بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك، في شارع الجيش بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الجيش، أمام قسم مرور زفتي، بوقوع حادث تصادم، وانقلاب مركبة توك توك كان يستقلها شخصان، وذلك بسبب السرعة الزائدة؛ لسائق التوك توك.

مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.