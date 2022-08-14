تنسيق الأزهر 2022.. موعده وكل ما تريد معرفته فى سطور

عقب الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022 يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن تنسيق الأزهر 2022، لمعرفة الكليات المتاحة لكل طالب حسب المجموع الذي حصل عليه بعد أداء الامتحانات عن العام الدراسي 2021 - 2022، في جميع الأقسام الخاصة بالثانوية الأزهري سواء علمي أو أدبي أو علوم إسلامية، وبلغت نسبة النجاح للثانوية الأزهرية التي أعلنها الأزهر منذ أيام 57.41% بشكل عام، بواقع 50.97% للقسم الأدبي و68.55% للعلمي، فيما بلغت نسبة نتيجة شعبة العلوم الإسلامية 97.2%. ، وينتظر الطلاب الإعلان عن التنسيق لتحديد واجهتهم ومستقبلهم الدراسي والعلمي .

تنسيق الأزهر 2022 للعلمي والأدبي

ومن المفترض أن موعد تنسيق الأزهر 2022 يتزامن مع تنسيق الثانوية العامة 2022، فأن الأمر يختلف في التعليم الأزهري عن الثانوية العامة، حيث إن تنسيق الثانوية العامة يظهر على صورة مراحل «أولى، وثانية، وثالثة»، سواء للقسم العلمي أو الأدبي.

لكن الوضع مختلف مع تنسيق الأزهر 2022، حيث يبدأ عقب نهاية امتحانات الدور الثاني، التي أعلن الأزهر انطلاقها 20 أغسطس 2022م، وتستمر لقرابة 10 أيام.

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2022

ويكثف البحث من قبل طلاب الثانوية الأزهرية عن مؤشرات تنسيق كليات الأزهر بجميع أقسامها، والمقرر إعلانه بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، وبحسب تنسيق العام الماضي للأزهر، فإن أبرز الكليات الواردة في تنسيق الأزهر على المستوى العلمي جاءت كالتالي:

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنين 2021

وجاء تنسيق كليات الأزهر علمي بنين 2021 بالترتيب كالآتي:

الحد الأدنى لكلية الطب للبنين بالقاهرة: 627 درجة بنسبة 96.46%.

الحد الأدنى لكلية الطب بنين دمياط: 625 درجة بنسبة 96.15%.

الحد الأدنى لكلية الطب بنين أسيوط: 622 درجة بنسبة 96.69%.

الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين القاهرة: 621 درجة بنسبة 96.54%.

الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين بأسيوط: 619 درجة بنسبة 95.23%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين القاهرة: 613 درجة بنسبة 94.31%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين القاهرة: 600 درجة بنسبة 92.31%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين قنا: 593 درجة بنسبة 91.23%.

الحد الأدنى لكلية العلوم بنين القاهرة: 550 درجة بنسبة 84.46%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة: 549 درجة بنسبة 84.46%.

الحد الأدنى لكلية العلوم بنين أسيوط: 514 درجة بنسبة 79.08%.

الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة: 501 درجة بنسبة 77.08%.

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنات

وجاء تنسيق الأزهر 2021 في بعض الكليات للبنات على النحو التالي:

- الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات القاهرة جامعة الأزهر 96.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات دمياط جامعة الأزهر 96.15%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات أسيوط جامعة الأزهر 95.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بنات القاهرة جامعة الأزهر 95.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة جامعة الأزهر 94.92%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات أسيوط جامعة الأزهر 94.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنات القاهرة جامعة الأزهر 93.08%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 91.08%.

مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي

بينما جاء تنسيق الأزهر أدبي بنين 2021:

كلية شريعة وقانون القاهرة على حد أدنى 573 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 566 درجة.

كلية الإعلام للبنين بالقاهرة 526 درجة.

كلية التجارة بنين القاهرة- شعبة اللغة الإنجليزية بمصروفات انتظام: 408 درجات.

كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة انتظام بمجموع درجات 427 درجة.

كلية التربية بنين بأسيوط 417 درجة.

تنسيق الازهر ادبي بنات 2021

وجاء تنسيق كليات الأدبي بنات 2021 في بعض الكليات كالأتي:

كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة الجغرافيا، انتظام: 532 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة اللغة العبرية وآدابها، انتظام: 531 درجة.

كلية التربية بنات أسيوط، قسم رياض الأطفال، انتظام: 531 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة شعبة علم نفس انتظام: 528 درجة.

كلية التربية بنات أسيوط انتظام: 524 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، الدقهلية، شعبة تاريخ، انتظام: 522 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، قسم اجتماع، انتظام: 517 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط، شعبة الشريعة والقانون، انتساب: 315 درجة.

تحذير مهم بشأن تنسيق الأزهر 2022

فيما قد حذر الأزهر من الانسياق وراء شائعات تنسيق الأزهر 2022، حيث نفت الجامعة في بيان ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مؤشرات القبول والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2022-2023م.