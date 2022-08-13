كنيسة العذراء بشبرا تستقبل اليوم الثاني من المسابقة الإبداعية بالمهرجان الإيبارشي

استقبلت كنيسة السيدة العذراء بشبرا، اليوم الثاني من المسابقة الإبداعية بالمهرجان الإيبارشي "الشركة مسيرة إيبارشيتنا"، بحضور الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة إيريني أسعد، مسؤولة اللجنة، ولجنة التحكيم، وعدد من كنائس القاهرة.

وتضمن اليوم الثاني عرض فرق خدمة التربية الدينية من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الشبابية.

تضمنت هذه الترانيم الروحية تلاوة الترنيمة الخاصة بشعار المهرجان، والتي تدور حول "المسيرة السينودسية"، كما تضمن اليوم أيضًا كلمة من الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة قدم فيها الشكر لجميع الخدام، والمسؤولين، ولجنة التحكيم، لمجهوداتهم المبذولة في قيادة اللجنة الإبداعية.

وقدم الأب الراعي الشكر والتقدير أيضًا للأب يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، لمجهوداته الكبيرة من إنجاح المهرجان الإيبارشي. وانتهى اليوم بالتقاط الصور التذكارية.

وتختتم الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بمصر، في 15 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم، بعد أن استمر على مدار 15 يومًا متتاليًة، لتحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.

وتقيم الكنائس الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في 15 أغسطس، صلوات قداسات عيد العذراء مريم بإجراءات مشددة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الأنبا دانيال لطفي، مطران الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاختلاف في توقيت الاحتفال بأي عيد من الأعياد بين الطوائف المسيحية الشرق أو الغرب ليس سببه العقيدة ولا يمس العقيدة بشيء إنما يعود الاختلاف إلى التوقيت فقط.

وتابع: “أن الاحتفال بالأعياد الكنيسة هي التي تقوم بتحديده بناء على علم معين، وذلك عن طريق دراسة الأزمنة وليس له علاقة من قريب او بعيد بالعقائد بين الطوائف ففي عيد الميلاد الكنيسة الكاثوليكية تحتفل في 25 ديسمبر وهذا اليوم أثبت علميًا بعد تصحيح وفارق زمني معين وأثبت للعالم كله أنه يوم 25 ديسمبر وأن الموضوع هو موضوع توقيت وضبط مواعيد فقط لا غير”.

ويعتبر هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، حيث إعلانه رسميًا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، ويمتنع الأقباط في صوم السيدة العذراء عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان ويجوز به تناول الأسماك.

وفي السياق ذاته تتأهب الكنائس الأرثوذكسية بختام صوم السيدة العذراء مريم في 22 أغسطس الجاري بإقامة قداسات صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة وإطلاق الحجز المسبق لعيد العذراء مريم.