أول صورة للكاتب سلمان رشدى من داخل أحد المستشفيات فى نيويورك

نشرت وسائل إعلام أمريكية أول صورة للكاتب البريطاني سلمان رشدي من داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة نيويورك، بعدما تم نقله بواسطة طائرة هليكوبتر إليه.

كانت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أعلنت أن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن اليوم الجمعة، قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وذكرت الشرطة، في بيان صحفي، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنه في حوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين، وتم نقل "رشدي" إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقالت شرطة نيويورك، إن "رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة، فيما لم تكشف مزيدا من التفاصيل حول حالته الصحية".

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن المكلف بإدارة المداخلة تعرض لإصابة طفيفة في الرأس، كما قامت عناصر الأمن المكلفة بالحدث باحتجاز المشتبه به على الفور. ولم يتم الإفراج عن اسمه.