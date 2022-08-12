أول فيديو للحظة طعن الكاتب سلمان رشدي فى نيويورك

تعرض الكاتب سلمان رشدي، اليوم الجمعة، للطعن في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

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هجوم بالسكاكين على الكاتب سلمان رشدي في نيويورك.

pic.twitter.com/FzX1D2cGEm — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 12, 2022

وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الروائي سلمان رشدي تعرض للطعن قبل إلقاء خطاب في مدينة تشوتاكوا الواقعة على الحدود بين أميركا وكندا بولاية نيويورك.

وحسب شهود فقد اقتحم رجل المسرح في مؤسسة تشوتاكوا وهجم على سلمان رشدي، وسقط الأخير على الأرض، فيما تم توقيف الرجل الذي هاجمه.

الجدير بالذكر أن مؤسس جمهورية إيران آية الله روح الله الخميني، أصدر فتوى بهدر دم الروائي سلمان رشدي عام 1989 بسبب روايته "الآيات الشيطانية".