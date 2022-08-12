الجمعة 12 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حالة الطقس اليوم الجمعة 12-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة على سانت كاترين ، وتستمر حالة الطقس المعتدلة بحيث لا يوجد موجات حاره نهائيًا متوقعة ولا  يوجد ارتفاع في درجات الحرارة طوال الأيام القادمة.

أخبار الطقس

تكون الحرارة شديدة على الدلتا حتى شمال الصعيد، كما تشتد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا، وتنشر «الدستور»، في التقرير التالي، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة 12-8-2022.  

حالة الطقس اليوم الجمعة 

تستمر درجات الحراره وحالة الطقس على نفس معدلات الحرارة منذ بداية أغسطس الجاري،  وتكون متوسط درجات الحراره علي القاهره الكبري بين 37 درجة و34 درجة مئوية، وتظل الرطوبة كما هي مرتفعة نسبيًا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، و تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا التي تصل إلى حد الضباب على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.

وعن معدلات الرطوبة المصاحبة لـ حالة الطقس غدّا، تصل  الرطوبة في السواحل الشمالية 91%، بينما الرطوبة في الدلتا 80%، و الرطوبة في القاهرة 80 % ، والرطوبة في الصعيد 15 %.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط فقد توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من  متر  إلى متر ونص والرياح شمالية غربي، أما البحر الأحمر فهو  معتدل ارتفاع الموج من  متر إلى متر ونص، والرياح  شمالية إلى شمالية شرقية.

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درجات الحرارة المتوقعة على مصر: 

القاهرة                              25°            36°

القليوبية                            25°            36°

الجيزة                               25°            36°

السلوم                               24°            28°

مطروح                             23°             29°

العلمين                             23°.           28°

واحة سيوة.                      26°               36°

الاسكندرية                         25°             28°

البحيرة                               26°            36°

كفرالشيخ                           25°             36°

دمياط                                22°             28°

بورسعيد                             22°            29°

العريش                              21°             29°

رفح                                   22°             28°

الدقهلية                             25°           37°

الغربية                               26°             36°

الشرقية                              26°            37°

المنوفية                              25°            36°

الإسماعيلية.                       23°            37°

القنطرة غرب.                     23°.            37°

السويس.                            24°            38°

فايد.                                 23°.           38°

نخل                                  23°            37°

سانت كاترين.                      23 °          34°

شرم الشيخ.                        25°            36°

الطور.                                22°            36°

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حالة الطقس طقس حار رطب حالة الطقس اليوم الجمعة 12-8-2022 ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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