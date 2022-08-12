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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم الجمعة 12-8-2022

أسماك
أسماك
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استقرت أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم الجمعة بعد تذبذب أسعارها ارتفاعًا وتراحعًا خلال الأسابيع الماضية، وتعد مصر من الدول التي تمتلك ثروة سمكية كبيرة خاصة بعد مشروعات الاستزراع السمكي التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي السنوات الماضية، وعلى رأسها مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي.

أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم

و يفضل شراء السمك من الأسواق الكبيرة التى تنتشر في المدن الساحلية مثل أسواق السمك في بورسعيد والسويس والإسكندرية، وتتميز هذه الأسواق بالسمك الطازج والمتجدد.

ومن المتوقع استقرار أسعار السمك في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسماك في مصر خلال الفترة الماضية، وتختلف أسعار السمك من محافظة لأخرى، حيث يتراجع سعره في المحافظات الساحلية والدلتا حول نهر النيل، مقارنة بباقي المحافظات، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم الجمعة 12-8-2022.

أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم

  • استقرت أسعار السمك البلطي بين 35 و50 جنيهًا.
  • وبلغ سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.
  • وبلغ سعر الكابوريا لتكون بين 80 و170 جنيهًا.
  • وزادت أسعار سمك البورى لتتراوح بين 60 و95 جنيهًا.
  • وبلغ سعر كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيهًا.
  • وسجل سعر كيلو القاروص 160 جنيهًا.
  • سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه.
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أسعار السمك الطازج و المجمد اليوم

  • كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا.
  • أسعارالسمك  التونة المجمدة 35 جنيهًا .
  • سعر السفرديا المجمدة 36 جنيهًا.
  • سعر الرنجة المجمدة  38 جنيهًا.
  • أسعار السمك  السردين المجمد 40 جنيهًا.

أسعار السمك في أسواق الجملة اليوم

  • بلغ سعر سمك البلطى تراوحت بين 20 و29 جنيهًا للكيلو.
  • بلغت سعر سمك المكرونة السويسى حول 75 و85 جنيهًا،
  • وتراوح سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.
  • وبلغ كيلو السمك البورى 40 و80 جنيهًا.
  • ووصل سعر كيلو الدنيس بين 100 و160 جنيهًا.
  • وتراوح سعر كيلو سمك السبيط، والكاليمارى، والسابيا بين 120 و200 جنيهًا.
  • وبلغ سعر الكابوريا لتتراوح بين 24 و74 جنيهًا.
  • وتراوحت أسعار المرجان  بين 20 و40 جنيهًا.
  • وسجل سعر كيلو سمك القاروص 160 جنيهًا.
  • سعر كيلو  الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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