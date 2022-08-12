تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 12-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، وستظل أسعار العملات الأجنبية في ثبات خلال اليومين القادمين بسبب إجازة البنوك المصرية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتعاود العمل يوم الأحد المقبل، مع توقعات بارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه خلال الفترة القادمة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك مصر نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم