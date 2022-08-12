الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 12-8-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية  أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، وستظل أسعار العملات الأجنبية في ثبات خلال اليومين القادمين بسبب إجازة البنوك المصرية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتعاود العمل يوم الأحد المقبل، مع توقعات بارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه خلال الفترة القادمة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

  • ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، أمس.
  • وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك مصر نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع،
  • وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.
  • ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.
  • وبلغ  سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.
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أسعار العملات العربية اليوم

  • استقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الريال السعودي  لدى البنك الأهلي 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الريال السعودي  لدى بنك مصر  5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الريال السعودي لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • ووصل سعر الريال السعودي في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الريال السعودي في بنك SAIB نحو 5 جنيهات للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
  • وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.
  • وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى إيجي بنك "EG Bank" نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي نحو 62.24 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.
  • وبلغ  سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 59.91 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك مصر 59.91 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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