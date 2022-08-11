الخميس 11 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ارتفاع أسعار الكهرباء فى أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة

الكهرباء
الكهرباء
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ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل نقص الإمدادات نتيجة موجة الحر الشديدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع الأسعار يعكس تداعيات نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق، مع تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، التي تحاول ملء مستودعات التخزين استعدادا لموسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء.
كما أدى خروج عدد من مفاعلات الطاقة النووية الأوروبية من الخدمة وضعف الرياح وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار الأوروبية إلى انخفاض معدلات توليد الكهرباء في القارة.
وقالت أنجريت جرويبل رئيسة المجلس الأوروبي لأجهزة تنظيم قطاع الطاقة إنه إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي لن يكون هناك كميات كافية لتلبية الطلب، وهو ما سيؤدي إلى قطع الكهرباء بشكل دوري".
وارتفع سعر العقود الآجلة للكهرباء في ألمانيا، وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 6ر6% إلى 455 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم العام المقبل، في بورصة /وان يوروب/ للكهرباء وهو  سعر قياسي.

أسعار الكهرباء اوروبا موجة الحر الشديدة موجة الحر ارتفاع الأسعار إمدادات الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي

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وائل لطفي

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