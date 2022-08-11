خلافات الجيرة وراء طعن مسجل خطر لشاب فى عين شمس

استمعت نيابة عين شمس، اليوم الخميس، لاعترفات مسجل خطر طعن شابًا بسلاح أبيض.

وقال المتهم إن خلافات الجيرة السبب في الحادث، حيث نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها سلاحًا أبيض واعتدى على المجني عليه.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص - مقيمًا بدائرة القسم مصابًا بجرح طعني.

بالانتقال وسؤاله اتهم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.