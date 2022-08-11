الخميس 11 أغسطس 2022
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سياسي

عضو «أمناء الحوار الوطني»: المحاور الرئيسية تغطي كل ما يتسائل عنه المواطنين

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر
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قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات مجلس الأمناء تغطي كل ما يتسأل عنه المواطنين وما يهمهم في قطاعات كثيرة، مشيرة إلى أن المحور الاقتصادي، يتحدث عن التضخم وغلاء الأسعار، وما يهم كل مواطن، بالإضافة إلى الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والاستثمار مخصص له لجنتان.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لها، أن هناك لجنة لقضايا الصناعة والزراعة والأمن الغذائي ولجنة للعدالة الاجتماعية من عدالة الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية، مؤكدة أنهم أمام مسؤولية وطنية حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار في الحياة السياسية.

وأوضحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن طاولة مجلس الأمناء تضم مختلف القوى السياسية، مؤكدة أن هذه القوى تحمل رؤى مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الملفات الاقتصادية.

وأشارت النائبة أميرة صابر، إلى أنه كان هناك حرص على إدماج القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مع تحقيق التكامل بين اللجان المشكلة في المحاور المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني النائبة أميرة صابر المواطنين الاصلاح المالي وعجز الموازنة

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