حبس متهم بالاتجار فى العملة بعابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية حبس متهم بالاتجار غير الشرعى فى العملات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطه الإجرامي، والتحفظ على العملات المضبوطة لفحصها .

كان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من إلقاء القبض على تاجر عملات بعابدين وتحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم السيدة زينب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.