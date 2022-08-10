الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين لـ17 أغسطس

ربة منزل
ربة منزل
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أجلت محكمة جنح المقطم، محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، إلى جلسة 17 أغسطس الجارى للاطلاع على الأوراق.

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفيًا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

جنح المقطم الأزواج زوجها عرفي زوجها الرسمي أحضان عشيقها شقة مستأجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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