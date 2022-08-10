انقلاب سيارة يكشف عن 25 طربة حشيش داخل حقيبة بلاستيكية

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح ونزيف داخلى بالمخ والصدر، نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التى يستقلونها على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوي" وتم نقلهم إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة ورعاية المصاب وإسعافه، كما تم العثور على كمية من الحشيش داخل السيارة التى كانوا يستقلونها.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي إثر تصادمها بالحاجز الأسمنتي مما أدى إلى انقلابها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع إسلام محمود محمد سلمان 27 عاما ومقيم بمنطقة الحرفيين في القاهرة، إثر إصابته بنزيف داخلي في الرأس والبطن، وآخر مجهول الاسم والعنوان 30 عاما مصاب بجرح قطعي بالصدر حوالي 10 سم ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.. كسر بالفخذ الأيمن.. كسر مضاعف بالساق اليمني.

بالإضافة إلى ثالث مجهول الاسم 35 عاما مصاب بغيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ ونزيف داخلي بالصدر والبطن واشتباه كسر بالذراعين.

وأثناء قيام رجال الأمن بفحص السيارة عقب الحادث، عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة بالسيارة بداخلها 25 طربة حشيش داخل حقيبة بلاستيكية بها مبلغ مالي متعدد الفئات وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والمبلغ المالي وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.