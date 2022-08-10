حبس 9 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 9 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بقيام حملة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2438 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.