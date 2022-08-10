الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس 9 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 9 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بقيام حملة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2438 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية حبس مديرية أمن القليوبية حملة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات بجميع المحافظات

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

أسعار بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

إعلان نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف مهندسين بـ«الري»

تراجع 10 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس