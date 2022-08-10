الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

تنتحر لحملها فى «البنت الرابعة» بالدقهلية

جثة فتاة
جثة فتاة
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أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بسبب اكتشافها الحمل في بنت "بالشهر الثالث"، بالإضافة إلى أن لديها 3 بنات أخريات، ومرورها بضائقة مالية. 

وتم نقلها من منزلها بقرية "البيضاء" مركز تمي الأمديد، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لمحاولة إنقاذ حياتها هي والجنين إلا أنهما توفيا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول "ف.ن.ف" 33 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية "البيضاء" مصابة بحالة إعياء، إثر تناولها حبة الغلة وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال وسؤال زوجها "و.ال.أ"، 42 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية، قرر تناول زوجته قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار ووفاتها على أثر ذلك، وذلك لكونها حاملا بالشهر الثالث ولديهما 3 أطفال "إناث" ومرورهما بضائقة مالية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال عمها "ص.ف.ع"، 49 سنة، سائق، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير المستشفى يفيد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص غلال.
وادعاء حمل بالشهر الثالث وتم عمل إنعاش القلب الرئوي المتقدم، ولكن باءت المحاولات بالفشل، وتم تأكيد الوفاة للمريضة ووفاة الجنين عن طريق طبيب الأشعة والنساء والتوليد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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