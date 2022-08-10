الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حريق فى مستشفى كفر الشيخ العام.. وإخلاء العناية المركزة

الحريق
الحريق
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شب، منذ قليل، حريق في العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بقسم الباطنة، بالطابق الثاني، وجرى إخلاء العناية المركزة وكذلك الطابق الثاني داخليًا داخل المستشفى، ودفعت الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة علي الحريق.

وجرى رفع درجة الطوارئ داخل المستشفى، والمستشفيات القريبة، وذلك حال استدعاء إخراج حالات لخارج المستشفى، وتم رفع درجة الطوارئ إسعاف كفر الشيخ.

وتوجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لموقع الحريق لمتابعة نقل الحالات للمستشفيات المجاورة، والوقوف على الوضع الحالي. 

قسم شرطة باب الشعرية حريق العناية المركزة مستشفى كفر الشيخ العام إخلاء العناية المركزة كفر الشيخ

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