الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

التضخم يضرب اقتصاد الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
ads

في فرنسا وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي تعاني الشركات تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات.

 

وهذا التمويل سيتيح توفير الدعم لمئة فريق إزالة ألغام بالإضافة الى تدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة الخطيرة لتنظيف مناطق تبلغ مساحتها 16 مليون هكتار.

 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا أدى إلى انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مساحات شاسعة من البلاد".

 

وأضافت أن "هذه الألغام تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار وتعيق عودة النازحين إلى ديارهم إضافة الى استمرارها في التسبب بقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء وتشويههم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

تراجع 10 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

زيادة 6 قروش.. سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنوك الأربعاء 10 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

جلال حمام

من أجل رقيقة إليكترونية.. بيلوسي تركب الأخطار

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل