التضخم يضرب اقتصاد الاتحاد الأوروبى

في فرنسا وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي تعاني الشركات تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات.

وهذا التمويل سيتيح توفير الدعم لمئة فريق إزالة ألغام بالإضافة الى تدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة الخطيرة لتنظيف مناطق تبلغ مساحتها 16 مليون هكتار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا أدى إلى انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مساحات شاسعة من البلاد".

وأضافت أن "هذه الألغام تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار وتعيق عودة النازحين إلى ديارهم إضافة الى استمرارها في التسبب بقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء وتشويههم".