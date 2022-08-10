زيادة 6 قروش.. سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنوك الأربعاء 10 أغسطس 2022

يحاول اليورو هذه الأيام التعافي مقابل الدولار الأمريكي، لاسيما بعد الأزمة التي تسببت في انهيار لأدنى مستوياته يوليو الماضي، وفي هذا السياق يهتم المصريون بمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

وفي هذا السياق، ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية بمقدار 6 قروش للشراء والبيع، بينما سجل متوسط سعره وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري 19.47 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الأربعاء 10 أغسطس

ويتصدر البحث عن سعر اليورو المحركات العالمية جوجل وتويتر ومن هنا يقدّم موقع « الدستور» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا بعد الدولار، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع العاملة بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

وسجل سعر صرف اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري الأربعاء 10 أغسطس 2022

وحقق سعر عملة الاتحاد الأوروبي اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات في البنك الأهلي المصري مستوى: 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK الأربعاء 10 أغسطس 2022

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.50 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي AAIB الأربعاء 10 أغسطس 2022

وحقق سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي لمستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB الأربعاء 10 أغسطس 2022

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، مستوى 19.48 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري QNB الأربعاء 10 أغسطس 2022

أمَّا في البنك الأهلي القطري، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية Alex BANK الأربعاء 10 أغسطس 2022

بلغ سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB الأربعاء 10 أغسطس 2022

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس SCBANK الأربعاء 10 أغسطس 2022

واستقر سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.