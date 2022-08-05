الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-8-2022.. وأسعار اليورو أمام الجنيه

الدولار
الدولار
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واصلت بعض العملات ارتفاعها أمام الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم و سعر اليورو أمام الجنيه المصري .

 

وواصل سعر الدولار الارتفاع الذي بدأه منذ منتصف الإسبوع الجاري ليصل في البنك المركزي المصري إلى 19.15 جنيه، فتجاوز سعر الدولار منذ الاثنين الماضي حاجز الـ19 جنيه مع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الاقراض والإيداع للمرة الرابعة على التوالي.

 

وحافظ الدولار على سعره أقل من مستوى الـ19 جنيه في بعض البنوك المصرية على رأسها بنك البركة مصر وبنك التعمير والإسكان.

 

فيما ارتفع سعر اليورو اليوم مسجلًا 19.62 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وسعر اليورو في البنوك العاملة في مصر. 

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

 

  • سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 19.08 جنيه للشراء - 19.14 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار فى بنك مصر : 19.08 جنيه للشراء - 19.14 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار فى بنك الإسكندرية :  19.10 جنيه للشراء - 19.16 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي : 19.13 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى : 19.11 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع

 

  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 19.11 جنيها للشراء و 19.16 جنيها لللبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في «CIB» : 19.11 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.16 جنيه.

 

  • سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد : 19.08 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع .

 

  • سعر الدولار في بنك المشرق : 19.06 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.16 .

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سعر اليورو اليوم الجمعة 

 

  • بلغ  سعر اليورو اليوم الجمعة  في البنك الأهلي المصري 19.34 جنيه للشراء، وانخفض إلى 19.47 جنيه للبيع.
  • وصل سعر اليورو اليوم  في بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر صرف اليورو بالبنك التجاري الدولي عند مستوى 19.36 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية : 19.3 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الدستور

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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