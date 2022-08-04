الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

لليوم الثانى.. استمرار تراجع أسعار الغاز فى أوروبا

أسعار الغاز
أسعار الغاز
ads

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الخميس، استمرارًا في التراجع لليوم الثاني على التوالي، في ظل مؤشرات على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في تقرير لها، أن سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية تراجع بنسبة 6ر4%  بعد ارتفاعه مؤخرا، في ظل تقييم المتعاملين لمجموعة من العوامل المتعارضة.

يأتي ذلك في حين توصلت إحدى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية التي تعرضت لحريق في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق مع السلطات الرقابية  لاستئناف تشغيلها بكامل طاقتها تقريبا أوائل أكتوبر المقبل.

وفي حين أشارت محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى اعتزامها استئناف نشاطها بحلول هذا الموعد، يتوقع المتعاملون عودتها للعمل بصورة تدريجية أكبر.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي القياسي تسليم الشهر المقبل بنسبة 6ر2% إلى 87ر193 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 11 و53 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت أمستردام. في المقابل ارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8ر0% مع بدء أعمال الصيانة الدورية في عدد من منشآت الغاز الطبيعي البريطانية.

وفي وقت سابق تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضا.

أسعار العقود الآجلة اوروبا الغاز الطبيعي إمدادات الغاز الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

زيادات صادمة.. توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة فى مصر

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والدة «نيرة أشرف» عن فيديو المشرحة: شعرت أنى فقدت ابنتى من جديد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة 2022 وظهور نتيجة 3 ثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"