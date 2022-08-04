لليوم الثانى.. استمرار تراجع أسعار الغاز فى أوروبا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الخميس، استمرارًا في التراجع لليوم الثاني على التوالي، في ظل مؤشرات على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في تقرير لها، أن سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية تراجع بنسبة 6ر4% بعد ارتفاعه مؤخرا، في ظل تقييم المتعاملين لمجموعة من العوامل المتعارضة.

يأتي ذلك في حين توصلت إحدى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية التي تعرضت لحريق في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق مع السلطات الرقابية لاستئناف تشغيلها بكامل طاقتها تقريبا أوائل أكتوبر المقبل.

وفي حين أشارت محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى اعتزامها استئناف نشاطها بحلول هذا الموعد، يتوقع المتعاملون عودتها للعمل بصورة تدريجية أكبر.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي القياسي تسليم الشهر المقبل بنسبة 6ر2% إلى 87ر193 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 11 و53 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت أمستردام. في المقابل ارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8ر0% مع بدء أعمال الصيانة الدورية في عدد من منشآت الغاز الطبيعي البريطانية.

وفي وقت سابق تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضا.