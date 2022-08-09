الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

تشييع جثامين ضحايا انقلاب سيارة خلال حفل زفاف بالبحيرة (صور)

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان
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شيع أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ضحايا حادث انقلاب سيارة زفاف والتي راح ضحيتها كل من “مصطفي محسن، طالب بكلية الهندسة”، و"ندي صلاح، طالبة بكلية التربية". 

وأسفر حادث انقلاب سيارة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، أثناء عودتهم من حفل زفاف بمحافظة الإسكندرية.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وفاة كل من " ندى صلاح عبدالحميد  22 سنة طالبة مقيمة كفر الدوار، " محسن مصطفى الشيخ 25 سنة  طالب بكلية الهندسة"،  وجري حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات 

وأصيب كل من "  عمر عصام  محمد 19 سنة طالب بكلية الهندسة، مقيم كفر الدوار، مصاب لشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى أحمد صبحي 19 سنة طالب بكلية تربية مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن،  مي صلاح عبدالحميد 17 سنة طالبة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أهالى الضحايا اداء صلاة الجنازة البحيرة الآلاف من أهالي النيابة العام ثلاجة حفظ الموتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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