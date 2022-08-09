الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أمير قطر يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى «إعادة الهدوء إلى غزة»

الرئيس السيسي والامير
الرئيس السيسي والامير تميم
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تلقّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية. 

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربًا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ومن جانبه، أكد الرئيس على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك فى إطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير.

وتم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومى العربى.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الامير تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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