الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق السادس أثناء إطعام الحمام في المقطم

جريدة الدستور
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لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزله في المقطم، أثناء إطعام الحمام، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الطفل المتوفي؛ تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة، استدعاء أسرة المتوفى؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وما إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاة نجلها من عدمه.

التفاصيل

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول طفل جثة هامدة، بادعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «سيد.أ.ر» 11 عامًا، وتبين أنه مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، إضافة إلى إصابته بكسور في مناطق مختلفة من الجسم.

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أنّ الطفل صعد إلى أعلى العقار المقيم به لإطعام الحمام الذي يقوم بتربيته، وتابعت التحريات بأن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق السادس.

وأشارت التحريات إلى أنه نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

المقطم إطعام الحمام مشرحة زينهم

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