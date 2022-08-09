الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

عاطل يسرق سيارة فى التجمع الخامس.. تجديد حبس

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس متهم بسرقة سيارة من صاحبها بالقاهرة الجديدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بأنه عقب سرقته للسيارة حاول بيعها لشخص آخر للتخلص منها، والحصول على مقابل مادي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

سرقة سيارة سرقة سيارة تجديد حبس

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