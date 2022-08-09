حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 أغسطس 2022

قدم موقع "hindustantimes" توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، لجميع الأبراج الفلكية، التي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

اليوم قد تشعر ببعض الضعف الداخلي وتتكرر بعض المشكلات الصحية الرئيسية وقد لا تتمكن من الاستمتاع على الصعيدين المحلي والمهني، يتوقف تشغيل المشاريع بشكل غير متوقع مما يجعلك تشعر بالضيق.

برج الثور

تشعر بالاهتزاز الإيجابي من حولك، الأشياء تحت السيطرة، وتخطط لبدء عمل تجاري جديد في شراكة، وتتوقع السفر لمسافات طويلة أيضًا.

برج الجوزاء

يحصل المستثمرون على مكاسب جيدة في استثماراتهم، مما يعزز صحتك المالية. الأموال التي كانت عالقة ، يمكن استردادها مما يزيد السيولة في العمل.

برج السرطان

تشعر اليوم بعدم الرضا ، فقد لا تتمكن من تحمل مسؤولياتك، قد تعطيك استثماراتك بعض الخسارة، لذا يُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل وضع توقيعك حتى لا تنخدع حينما يوجد صفقات.

برج الأسد

قد تخطط للهجرة من المكان الحالي إلى مكان آخر، لذا ينصح بالتفكير مرتين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة أو تغيير المكان، قد تخطط أيضًا لتغيير، لكن صحة أطفالك قد تجعلك تشعر بالضيق.

برج العذراء

قد يكون لديك صبر جيد، و يساعدك التأمل على زيادة التركيز ، مما قد يساعد في تسريع مشروعك، مما يساعدك ذلك على إكمال المشروع قبل الجدول الزمني.

برج الميزان

تصبح هادئا مع الأشخاص من حولك ، مما قد يزيد من مكانتك بينهم، و تنفق المال في شراء بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية التي قد تحسن حالتك الاجتماعية.

برج العقرب

قد تكون سعيدًا ومباركًا بالقمر ، فقد تشعر بصحة جيدة ، الأمر الذي قد ينعكس على طريقة عملك قد يكون أداءك جيدًا في جميع مجالات الحياة ، مما قد يحسن من مكانتك.

برج القوس

يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة، يُنصح بتجنب أي نوع من عمليات الربط، ويمكنك تسوية الأمر خارج هيئة المحلفين. يمكنك أيضًا التخطيط للقيام بجولة خارجية.

برج الجدي

اليوم ، قد تبدأ يومك بسعادة في العمل، يمكنك اتخاذ قرارات سريعة ، والتي قد تزيد من مهاراتك الإدارية ، والتي قد تعود عليك بالفوائد في المستقبل القريب.

برج الدلو

اليوم، قد تكون مشغولاً في مكتبك بسبب التعب العقلي ، قد لا تتمكن من إعطاء الوقت لعائلتك.

برج الحوت

اليوم، قد تشعر ببعض بالتفاعلات الإيجابية من حولك، والتي قد تُظهر لك الطريق الصحيح، بمساعدة الهدوء في الاعتبار، قد يكون أداؤك على كل الجبهات ملحوظًا.