الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية فى حملات أمنية خلال شهر (فيديو)

حملات امنية
حملات امنية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود الحملات خلال شهر في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (226 متهما)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (134) قضية مواد مخدرة، وتنفيذ (19530) حكم قضائي متنوع وضبط (1675) قضية متنوعة وضبط عدد (6) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (20) متهما، ارتكبوا عدد (6) حوادث وفحص (8544) عنصرا إجراميا.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط (2021) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية - المنيا – القليوبية - السويس – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – أسوان – الفيوم – مطروح – البحيرة – الوادى الجديد).

وبلغ إجمالي مضبوطات (1170) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 2 رشاش – 56 مسدس – 185 بندقية آلية - 128 بندقية خرطوش – 797 فرد محلى)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، والمذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (3591) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (2929) متهما، أبرزها: (3 جرينوف – 2 رشاش - 394 بندقية آلية – 430 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 155 مسدسا – 2607 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 465 خزينة)، وكذا ضبط (5251 قطعة سلاح أبيض) و ضبط (17) تشكيلا عصابيا، ضمت (62) متهما، ارتكبوا (79) حادثا.

أجهزة وزارة الداخلية الحملات جهود السحر والجمال العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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