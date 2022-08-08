الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق شابين خلال الاستحمام بمياه نهر النيل فى أسيوط

غرق
غرق
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لقى شابان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية القصير بمركز القوصية شمال محافظة أسيوط.

وتلقي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بمصرع شابين غرقًا بنهر النيل أثناء السباحة هربًا من حرارة الجو بعزبة يونس بقرية القصير في محافظة أسيوط. 

وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف والمباحث وقوة من الإنقاذ النهري لانتشال جثماني "عبدالله. ن" ٢٢ سنة، وصديقه "إسلام. ن." ٢١ سنة، مقيمين بكفر الجبل بالهرم محافظة الجيزة، وجاء إلى قريته بمركز القوصية أسيوط للاحتفال بزفاف قريبه الأول.

شابين غرقا اسيوط النجدة نهر النيل

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