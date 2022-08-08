بحث آليات تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى في قنا

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام محافظة قنا، اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 272 لسنة 2022 ، المعنية بتذليل معوقات استكمال البيانات وتحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، و أنور يسن مدير إدارة اللجان والمؤتمرات بالمحافظة، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة، وممثل عن كل من مديرية الزراعة ، فرع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، مديرية المساحة ، مصلحة الضرائب العقارية، إدارة الأملاك .

واستمع السكرتير العام إلى شرح تفصيلى حول مشروعات الصرف الزراعى التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية داخل دائرة المحافظة، والتى بلغت 18 مشروع ، وبلغت قيمة المستحقات المطلوب تحصيلها من المنتفعين عن هذه المشروعات 127 مليون و 811 الف جنيه، وشهد الاجتماع مناقشة بعض المعوقات التى تعوق عمليات تحصيل المستحقات ، وتم وضع الحلول المناسبة له .

ووجه " الطيبى " بضرورة تشكيل لجنة من الزراعة ، والمساحة ، والضرائب العقارية ، ومعاينة الأراضى التى تم تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى بها ، لتحديد المنتفعين الفعليين بتلك المشروعات ، ومساحات الأراضى الخاصة بكل منتفع ، والمبالغ المطلوب تحصيلها ، وإدراجها فى كشوف معتمدة ، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب العقارية تحصيل المستحقات وفقا لهذه الكشوف ، مشددا على ضرورة تحصيل مستحقات كل مشروع صرف ذراعى على حده .

- التوجيه بإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول عدد مشروعات الصرف الزراعي



كما وجه السكرتير العام ، مدير مركز المعلومات بسرعة التنسيق مع مديرية المساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول عدد مشروعات الصرف الزراعي المنفذة بالمحافظة، وعدد المنتفعين ، وعدد من سددوا المستحقات ، وعدد من لم يسدد ، وإعداد تقرير دورى يتم عرضه في الإجتماع الشهرى الذى سيتم عقده بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية .

جدير بالذكر أن مشروعات الصرف الزراعى المغطى تعود بالنفع على المزارعين ، نظرا لدورها في زيادة انتاج المحاصيل وتحسين جودة المنتج الزراعى كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك ، وذلك من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات ، لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية ، والحفاظ على خصوبتها ، وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية ، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية .