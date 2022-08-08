الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«تزوير مستندات».. السجن 15 سنة لـ ربة منزل وعاطل في واقعة «فيلا الإسكندرية»

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الإثنين، بالسجن 15 سنة لكل من "ي.ح.ع" و"ع.س.ع"، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6223 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين تزوير محررات رسمية لوحدة سكنية داخل قرية سياحية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث إدارة الأموال العامة، قيام كل من "ي.ح.ع" ربة منزل، مقيمة محافظة السويس من ذوي السوابق الإجرامية، و" ع.س.ع" عاطل مقيم بمنطقة الساحل الشمالي، حيث زين لهم الشيطان طريق الإثم وجمع المال الحرام وهداهم تفكيرهم الشيطاني الي الاحتيال والنصب علي المجني عليه" م.م.ال" لبيع له فيلا بقرية سياحية بمحررات وتوكيل مزور وهي ملك لكل من " ه.ا.ف." و " ق.ا ف" و " م.ا.ف".

 وباعت المتهمة الأولى الفيلا للمجني علية علي انها المالكة لها وقدما المتهمين التوكيل المزور وـن سعر الفيلا مليون وسبعمائة ألف جنيه، وتسليمها مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه، وتسليمه مفتاح الفيلا، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال أسبوع، إلّا أنهما تهربا منه وفوجئ بتغير كالون باب الفيلا فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن التوكيل مزور.

وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة برج العرب الإسكندرية مباحث إدارة الأموال العامة الساحل الشمالى

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