الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

سقط من أعلى عقار.. «الخمرة» تقتل شابا في البساتين

سقوط شاب
سقوط شاب
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لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ولمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي سقط منه الشاب لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقي مأمور قسم شرطة البساتين إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامده بادعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.أ.أ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنَّه مصاب بكسور في مختلف مناطق الجسم.

كشفت التحريات أنَّ الشاب كان في حاله سكر "مخمور" واختل توازنه وسقط من أعلى العقار.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.

مصرع البساتين مخمور مشرحة زينهم الطب الشرعي

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