الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالعمرانية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بمحل هواتف، بالسجن المشدد 10 سنوات، في هتك عرض طالبة، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم (سيد. ا)، عامل، هتك عرض (م.ج) طالبة، أثناء عودتها من الدرس؛ حيث لامس المتهم جسدها، ومواطن عفتها، محاولًا هتك عرضها، والاعتداء عليها.

وجاءت أقوال المجني عليها، أنها ذهبت المحل لشراء سماعة لهاتفها المحمول، لكنها فوجئت أن العامل بالمحل يعتدي عليها، ويلامس مناطق حساسة من جسدها، واستغل تواجدها بمفردها، وحينما صرخت ضربها علي وجهها، دون رحمة، خوفا من فضيحته، واستنجدت بالمارة لتخليصها منه.

وذكر والد الطالبة، أن نجلته كانت متوجهة للدرس، وأنها خرجت من مسكنها، يوم الواقعة، ولم تعد في ميعادها، مما أثار القلق والشك داخله، وعندما توجه إلي الشارع، وجد شجارا وتجمعا من المارة، أمام محل للهواتف المحمول، ونجلته تبكي وتصرخ، فأخبرته أن المتهم اعتدى عليها، وحاول ضربها، وهتك عرضها، أثناء شرائها سماعة من المحل، فاستنجدت بالمارة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

من جانبه؛ قال أحد الشهود، إنه سمع صوت استغاثة وصرخات، وعندما ذهب داخل المحل، وجد المتهم يضرب الفتاة، وهي تبكي وتستنجد، وتقول إنه اعتدى عليها.

وأضاف الشاهد: تدخلت برفقة آخر، ومنعت المتهم من الاقتراب للطالبة، وهرب في الحال، عندما فوجئ بتجمع المواطنين داخل محله، خوفا من الشرطة.

وكشف الضابط، مجري التحريات في الواقعة، عن أن تحرياته السرية، توصلت إلي أن المتهم له معلومات جنائية، وسبق اتهامه في محضر تحرش.

وكان قسم شرطة العمرانية، تلقي بلاغا، من أسرة طالبة، بهتك عرض نجلتها، من قبل عامل، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة البلاغ الوارد، وبالاستماع لأقوال الشهود، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

10 سنوات التحريات السجن المشدد 10 العمرانية النيابة العامة هتك عرض هتك عرض طالبه هواتف المحمول

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