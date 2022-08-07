الأربعاء.. عزاء المستشار حسين عبده خليل الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة

قرر المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، إقامة عزاء المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة الأسبق، الأربعاء المقبل بمقر النادي النهري بالزمالك.

والمستشار حسين عبده خليل، هو من مواليد محافظة أسوان ونوبى الأصل ومن أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة بحسب السن.

وعمل المستشار حسين عبده خليل نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة بقطاع جنوب الصعيد.

شارك فى افتتاح نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظة سوهاج على مساحة 2000م على النيل مباشرة بالبر الشرقى ببندر سوهاج، والذى تم تجهيزه وإعداده فى 4 أشهر، ورئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.