الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الثانوية العامة 2022.. موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى وعدد الرغبات المسموح بها

التنسيق
التنسيق
ads

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، أمس السبت 6 أغسطس الجاري.

موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى الثانوية العامة 2022

ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد 2022 وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي بشأن قواعد التنسيق الإلكتروني، وقد حددت للطالب عدد الرغبات في المرحلة الأولى المسموح للطالب بإدخالها خلال مرحلة تسجيل الرغبات بدءا من الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس وحتى الإثنين 15 أغسطس 2022.

 

تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة

تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2022 يبدأ غدًا لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الشعبة الأدبية.. المؤشرات الأولية لـ«تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022»

موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

ومن المرتقب أن يبدأ موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، لمدة 5 أيام بدءا من الخميس 11 أغسطس 2022 وحتى الإثنين 15 أغسطس 2022، ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

كما سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم في تلك المرحلة 117758 طالب وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وهي ما أعلنها وزير التعليم العالي صباح اليوم الاثنين 7 أغسطس وهي:

 

  • الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر. عدد الطلاب: 22475.

 

  • الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر. عدد الطلاب: 15220.

 

  • الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر. عدد الطلاب: 80063.

 

اقرأ ايضًا:

لطلاب الشعبة الأدبية.. المؤشرات الأولية لـ«تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022»

عدد الرغبات في المرحلة الأولى

كما يسأل الكثير من الطلاب عن عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يبلغ عدد الرغبات في المرحلة الأولى المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الأولى 

  1. يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني
  2. إدخال الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به
  3. إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، والموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

وإذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

رابط وخطوات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

مصر تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

 

 

الثانوية العامة 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 تنسيق تنسيق المرحلة الأولى موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 الشعبة الادبية الشعبة العلمية

مواد متعلقة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

الجهاد الإسلامى تعلن التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بوساطة مصرية

توقعات باتفاق وشيك لوقف إطلاق النار فى غزة.. والإعلان من مصر