الثانوية العامة 2022.. موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى وعدد الرغبات المسموح بها

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، أمس السبت 6 أغسطس الجاري.

موعد تنسيق الكليات المرحلة الأولى الثانوية العامة 2022

ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد 2022 وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي بشأن قواعد التنسيق الإلكتروني، وقد حددت للطالب عدد الرغبات في المرحلة الأولى المسموح للطالب بإدخالها خلال مرحلة تسجيل الرغبات بدءا من الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس وحتى الإثنين 15 أغسطس 2022.

موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

ومن المرتقب أن يبدأ موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، لمدة 5 أيام بدءا من الخميس 11 أغسطس 2022 وحتى الإثنين 15 أغسطس 2022، ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

كما سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم في تلك المرحلة 117758 طالب وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وهي ما أعلنها وزير التعليم العالي صباح اليوم الاثنين 7 أغسطس وهي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر. عدد الطلاب: 22475.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر. عدد الطلاب: 15220.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر. عدد الطلاب: 80063.

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عدد الرغبات في المرحلة الأولى

كما يسأل الكثير من الطلاب عن عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يبلغ عدد الرغبات في المرحلة الأولى المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الأولى

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني إدخال الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، والموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

وإذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).